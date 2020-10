Trumpi robustsest survest aru saanud Euroopa liitlased panustavad üha enam raha kaitsesse. Kahe aasta jooksul on NATO liitlaste panus suurenenud üle saja miljardi dollari, mis on märkimisväärne tõus. Trump on oma ettearvamatusega äratanud ka pisut uinunud Euroopa suurriigid oma kaitsega rohkem tegelema, mis on meie vaatevinklist hea tulemus.