Mart Helme süüdistas lahkudes teda „suukorvistavat” ajakirjandust ja tõi näite, et kui Marju Lauristin ütles president Trumpi kohta „kloun”, ei juhtunud midagi. Ent tema väljendid Bideni kohta puhuti suureks. Milles on siin vahe?

Vahe on selles, et mina ei ole siseminister. Ma küll loodan, et kui näiteks Mart Helme poleks mitte poliitik, vaid ülikooli professor, siis ta sellist kõnepruuki ei kasutaks. Kui ta on siseminister, ei räägi ta ju ainult enda nimel. Iga valitsuse liige on riigi esindaja 24/7.

Kuid nüüd läheb ta parlamenti. Mis juhtuma hakkab? Seal ei sea enam miski sõnakasutuse piire? Suukorv ongi lõplikult ära võetud?

Muidugi, kuid ühe parlamendiliikme ütlemised pole sama kaaluga. Parlament ongi kõnelemise koht ja igaüks kõneleb vastavalt oma teadmiste ja viisakuse tasemele.

Eesti Päevalehe juhtkiri ütleb, et Helmete poliittoode hakkab lagunema. Ega me pole liiga optimistlikud?