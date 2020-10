On tõenäoline, et otsus vähendada USA sõjalist kohalolekut Euroopas vaadatakse üle juhul, kui Biden valitakse presidendiks. Samas on ta seisukohad võrreldes Donald Trumpiga mitmes küsimuses nõrgemad: ta on vihjanud võimalusele, et on valmis mõnevõrra kärpima USA tuumarelvastuse moderniseerimisprogramme ning samuti on tõenäoline, et ta tulevikus satub oma partei vasaku tiiva surve alla vähendada kaitse-eelarvet, kuigi ta pole ise kärpeid pooldanud.

Kumb on Eestile USA presidendina parem variant - kas Joe Biden või Donald Trump?