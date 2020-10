Ametiühingute sõnum, et viiruse kontrolli all hoidmine on töökohtade säilimise peamine eeldus, kordub ka erinevate pankade prognoosides.

Ametiühingud on veendunud, et viirustõrjeplaan on hädavajalik igas ettevõttes ja need saavad olla efektiivsed vaid juhul, kui need on töötajatega läbiarutatud ja nende täitmist reaalselt kontrollitakse.

Kas aga pingutused teise laine ohjamisel on piisavad?