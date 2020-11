Psühhiaatrid on öelnud, et nende poole pöördub keskmiselt kaks noort kuus, kes vajaks abi, aga kelle vanemad ei luba neil eri põhjustel professionaalset abi otsida. Tõsiste kompleksprobleemidega noori, kes vajavad erinevaid sekkumisi, on aastas u 400. Noorte enesevigastuslik käitumine on hüppeliselt suurenenud. Uuringud näitavad, et ainult 30% noori, kes vajaksid abi, pöörduvad üldse arsti poole. Eestis on sel aastal kaheksa esimese kuuga enesetapu teinud 12 last.