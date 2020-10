Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaitsealane koostöö on väga pika ajalooga. Paljud meie kaitseväelased on saanud oma sõjalise hariduse USA kõrgemates sõjakoolides. Täna on Eesti ja Ameerika Ühendriikige kaitsealane suhtlus väga tihe ning koostöö mõlemale poolele huvipakkuv ning ma ei näe, et see peaks muutuma ka peale 3. novembri valimispäeva.