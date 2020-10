Loe artikli teisest osast ka rahvastikuminister Riina Solmani vastulauset neljapäevasele Delfi erisaatele:

Veidi kõhedaks teeb teadmine, kui ajakirjanik Krister Paris kuulutab, et soovib ühel päeval olla hoopis Riina Solman! (Delfi 15.10 ja LP 16.10). Väga vabandan, et tunnen selliste tungide ees võõristust - need motiivid ei paista kuigi heatahtlikud ega ausad välja.



Kommenteerides eile Delfi EPLi saates Riigikogule esitatud välismaalaste seaduse eelnõud, puudutasid Krister Paris ja Eesti 200 liige Lauri Hussar ka nimeseaduse uut versiooni.