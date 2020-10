Soovitan kõigil lugeda lühikest raamatut "Džungel kasvab tagasi" (autor on Robert Kagan, Ameerika ajakirjanik ja poliitikateadur). Vabakaubandusel, isikuvabadustel ning demokraatial

baseeruv rahvusvaheline kord on tema arvamuse järgi inimkonna ajaloos anomaalia. See on ebanormaalsus, mis on ometi taganud rahvastele erakordse majandusliku õitsengu ning toonud välja ja rõhutanud inimese olemuse parimaid külgi, tõrjudes halvimaid.