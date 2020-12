Tänasel päeval on see kool näide, kuidas selge poliitiline otsus, motiveeritud kooli juhtkond ja kohalik tugi tagavad eestikeelse hariduse. Kohtla-Järve riigigümnaasium meelitab mainekaid õpetajaid ja ühiskonnategelasi, mis on teinud sellest iselaadi eestluse lipulaeva Ida-Virumaal.

Ma usun, et juba järgmisel aastal kerkib ühiskonnas ka plaanitava Narva Riigigümnaasiumi õppekeele küsimus ning ka siis ei kõhkle Isamaa seismast selle eest, et Ida-Virumaa noortel oleks võimalik omandada heal tasemel eestikeelne haridus.