Jutt on Ameerika Ühendriikide peatsetest presidendivalimistest. Praegu saab päris suure kindlusega öelda, et ükskõik kumb kandidaat võidab, kas praegune president Trump või demokraatide kandidaat Biden, siis muudatused Ameerika Ühendriikide välis- ja julgeolekupoliitikas tulevad ikka. Ka Trumpi puhul, hoolimata sellest, et ta on aastaid president olnud.

Mis täpsemalt juhtuma hakkab?