Tänaseks on Koroonaviirus SARS-CoV-2 nakatanud rohkem kui 35 miljonit inimest üle maailma. 12. oktoobri seisuga on Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel viirus nõudnud enam kui miljon elu. Viiruse teine laine on Euroopasse jõudnud ja talve lähenedes peame leidma parimad võimalikud strateegiad sellega võitlemiseks ning hoolitsema, et teavitustöö jõuaks kõikide inimesteni.