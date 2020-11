Lanno rääkis veel sedagi, et soomlased on olnud targemad kui eestlased, sest neile polevat olnud tarvis maskikandmist põhjendada. Tuletaevasappi, ei tea, kes selle maskisegaduse siin Eestis õieti kokku keetis? Ega ometi mitte valitsuse ja terviseameti segased sõnumid alates sellest hetkest peale, mil kogu see pandeemiaõnnetus meieni jõudis? Lanno sai ametisse ja hakkas rääkima maskiusust, justkui oleks terviseamet mingi ususekt, mille liidriks tema nüüd on saanud ja mille järgijaks peaks asuma terve armas eesti rahvas. Ja see aru pähevõtmise jutt – mis saab siis, kui inimene tunneb, et tal on tegelikult kogu aeg aru peas olnud, see puudub ehk aga neil, kes tal käsivad mõistusele tulla?