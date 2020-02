PÄEVAKOMMENTAAR | Alo Raun: Rimi, iga kilekott pole killer

Ma tean, et see on pealtnäha väike asi, ent olen nördinud Rimi otsuse peale lõpetada tasuta väikeste kilekottide pakkumine. Nende kottide, millesse sai panna näiteks paar peotäit kiivisid, tomateid, kartuleid.