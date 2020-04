Samal päeval, kui saarlased oma istumismeeleavaldusega valitsuse ennast kuulama panid, tulid ka Tartus neli aktivisti kahemeetriste vahedega Raekoja platsi purskkaevu ette plakatitega, mis väljendasid kriitikat valitsuserakonna EKRE vastu.

Suisa tunnikese said seista, kuniks tuli politsei ja teatas, et kogunemised on keelatud.

Mille poolest ületab Eesti suhtumine võimude vastastesse sõnumitesse aga isegi ebademokraatlikku Venemaad?