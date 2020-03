PÄEVAKOMMENTAAR | Krister Paris: tooge Mart sealt piiri pealt kaugemale!

Tegime suvel perega toreda autoretke Balkanile. Eks esimene piir tuli juba varsti, Otepää kandist Valka on vaid mõnikümmend kilomeetrit. Ja kuskil poolteist nädalat hiljem avastasin end juba ootamatult Ungarist Sloveeniasse veeremas, sest olin teetööde tõttu võtnud kogemata vale teeotsa. Piirist, nagu varasematestki, andis märku mitte just kõige imposantsem teavitussilt. Ega muud lugu olnud, kui veel ühe riigi teemaks tasuda. Maksin aga eurodes, nagu meilgi. Üsna suurepärane Euroopa ühiskodu siiski, kas pole?

Eks ole ta sellisenagi kaugel täiuslikkusest. Turistina on raske mõista, et miks tuleb ühel pool silti arveldada endiselt ühes, teisel aga teises valuutas? Kas ei peaks alusleppe järgi kõik liikmesmaad (peale Taani ja nüüdseks lahkunud Suurbritannia) ikkagi püüdlema kogu jõust, et minna üle ühisrahale? Lõppude lõpuks - miks peab isegi teemaksude süsteem nii kiivalt riigipiire järgima? Üks Euroopa kodanik ei peaks ideaalis peale antropoloogilise huvi isegi teadma, mis maal ta parasjagu viibib.

Hoomamatu ajakulu

Aga ikkagi, kõige tähtsam on käes. Piire faktiliselt pole! Tahad, käi Valkas viina järel. Tahad, põruta peatumata Portugalini välja.