Nagu me pressikonverentsil ning ka poeg Martini suust juba kuulsime, kahetsustundega tagasiastumine seotud pole. Pigem on tegemist poliittehnoloogiliselt suurepärase käiguga, mis tõotab kõigile ülejäänutele üksnes lõputu õuduse jätkamist. Aitab see kahing ju vältida ainsat lahendust, milleks olnuks Eesti julgeolekupoliitikat õõnestava EKRE väljaviskamine koalitsioonist.

Malemängus tähendab kahing mõne nupu ohverdamist taktikalise edu saavutamiseks.