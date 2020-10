EKRE eesmärk on aga tuua rahva hääl poliitikasse tagasi, ja see on ka ilmne põhjus, miks alustasid homoabielude pooldajad juba enne referendumi kuupäeva paikapanemist tegevust rahvahääletuse nurjamiseks.

Selleks püütakse avalikkust eksitada vastandlike sõnumitega, et „referendum ahistab vähemusi“ või „referendumist ei sõltu midagi“. Juba lehvitatakse tänavatel vikerkaarelippe ja kogutakse allkirju homoabielu seadustamiseks, et inimesed sellest teemast kevadeks ära väsiks.

Rohkem kui miski muu näitab senine vastutegevus, et referendumit on tegelikult väga vaja. Abielu mõiste vajab tugevamat kaitset, sest abielu sellisel kujul, nagu siiani teame, püütakse mõningate poliitiliste jõudude poolt ümbersõnastada ja -mõtestada.