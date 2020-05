Peep Nemvalts: olgem positiivsed! Või parem mitte...? Kasutame viirusest rääkides väga kummalisi termineid

Arstiharidusega Valdar Parve hoiatas juba 13. märtsi Sirbis tabavalt, et sõna koroona on nakatanud emakeele: „See pseudoladinakeelne tõlge [..] ingliskeelestab eesti keelt.” Tema selgitust, et meid ohustab üks loomuldasa kroonjas viirus, kroon- ehk pärgviirus, pole kuulda võetud.

Kroonviirusest kauem on eesti keelt tõvestanud vääriti kasutatud võõrsõnad, sh positiivne ja negatiivne. Kui tahetakse teada, kas viirust või dopingainet inimkehas leidub, siis inglise keeles on loomulik vastata positive või negative. Eesti keeles on loomulik vastata kas-küsimusele jah või ei. Just seda tähendavad need inglise sõnad, kui võetud proovi põhjal saadakse vastus.

Võõrsõnatsemistõppe nakatunu aga ei tea ega märka, et isegi ladina- ja kreekatüvelised sõnad võivad tähendada ühes keeles üht, teises-kolmandas midagi muud.