Peep Pahv: kartulipõld pole teema, töökasvatus peaks aga olema küll osa kooliprogrammist

Pole vaja hakata kohe vastu kisama, et me ei ela enam Nõukodu Liidus, kus oli võimalus lapsi tasuta tööle sundida. Muidugi ei ela. Vaevalt on ka palju neid, kes seda aega tagasi tahaksid. Küll aga on tööharjumuse kasvatamine vajalik ka tänapäeva Eestis. Lapsepõlves saadud lihtsa töö kogemus ei jookse mööda külgi alla ka hilisematel IT-spetsialistidel, pankuritel või professoritel. Seega, ninakirtsutajad, võtke vabalt.

Töökasvatuseks ei pea ohverdama õppekavast elutähtsate matemaatika või emakeele tunde. Kasutusele tuleks võtta unustatud vana, mis alati ei ole sugugi tagurlik, halb või kommunistlik.

Alustame koristamisest