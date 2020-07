Hakatuseks pani uue asutuse peadirektori paika. See, et meie riigikogus polnud uut ametit veel loonud, ei läinud ministrihärrale korda. Mulle ja kolleegidele selline asjade käik ei meeldinud ja me kukutasime seaduseelnõu läbi. Ministrihärra lakkus veidi haavu ja läks uuele katsele. Ka nüüd kukutas riigikogu eelnõu läbi, ministrihärra kaotus oli senisest veelgi haledam.

Kulus poolteist aastat, enne kui ametisse määratud peadirektor tänavu juunis viimaks ameti sai mida juhtima hakata.

Tollest ajast jäi nii mulle kui ka paljudele teistele riigikogulastest kolleegidele mõru klomp kurku.

Arvasime, et kõik see oli õnnetu juhus.

Paraku eksisime.