Peeter Ernits: jälgid mängud minister Järviku ümber

Mida me teada saime? Seda, et Harku kalatehasest on ka peale suurpuhastust listeeriabakterit leitud ja nüüd tuleb 150 töötajaga tehas sootuks kinni panna.

Kuulasin ja vaatasin ja ei suutnud ära imestada. Sündmuste tagamaid teades toimus rahvusringhäälingu osavõtul kõige ehedam infooperatsioon.

Selle mõistmiseks tasub vaadata kuupäevi. Veterinaar ja Toiduamet VTA pani M.V Wooli Harku kalatehase suurpuhastuseks kinni 17-18. oktoobril. Kaks päeva küüriti ja pritsiti, kuumutati ning tehti veel sada ilmaimet, et listeeriabakterist lõplikult lahti saada. VTA saatis ametnikud proove võtma 23. oktoobril. Tulemused selgusid 29. oktoobril. Selle asemel, et avalikkust koheselt informeerida otsustasid VTA juhid seda teha alles eelmisel reedel, 15. novembril.