Peeter Ernits: rahvas, tõuse üles! Igaüks saab ka tegelikult oma metsa päästa

Üle-eelmise aasta suvel ilmusid riigikogu keskkonnakomisjoni murelikud vene naised. Nad olid pärast seda kui RMK teatas, et kavatseb 400 hektarit linnakest ümbritsevaid küpseid männikuid ühe hooga maha raiuda, kogunud lühikese ajaga kollektiivsele pöördumisele „Päästke Narva-Jõesuu metsad" enam kui tuhat allkirja.

Arvestades, et Eesti riigil on maalilise kuurortlinnakese ümbruses ligi 800 hektarit metsa, tähendanuks see, et neist lausa pooled tõmmatakse maha. Seni oli riik seal vaid mõnikümmend hektarit raiunud. Nüüd plaanitava kõrval oli see aga, nagu klassikud armastavad ütelda, kõigest morsipidu.

Ärevalt lõppenud koosolek lõppes sellega, et palusime RMK -l plaanitavad raided kolme aasta jooksul peatada ja kohaliku rahvaga kokku leppida, k u i d a s asjad käima peaksid.

Tänaseks on Eestis kehtestatud kaks piirkondlikku riigimetsade majandamise kava.

Narva-Jõesuu kõrval veel ka Haapsalus. Samasugused erikavad on tegemisel veel Viimsis ja Raasikul.

Miks nii vähe?

Miks säherdusi erikavasid, kus kohaliku rahva arvamusega arvestatakse, nõnda vähe on?