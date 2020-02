Peeter Järvelaid: teeks õige spordi rahastamises revolutsiooni!

2020. aastal valib Eesti olümpiakomitee endale jälle presidenti. Praegu seisavad favoriitide seas spordipisikust nakatunud ärimees ning purjetajast kahekordne olümpiamedalist ja ärimees. Kui vaadata eelmisi valimisi, siis oli juhikohale väga lähedal praegune peaminister Jüri Ratas, kes andnud oma panuse meie korvpallisüsteemi juhtimisse.

Kui nüüd sellel liinil püsida, siis tahaks uskuda, et meie spordijuhi valimine võiks tulevikus olla ühiskonnale sama oluline, kui on riigi presidendi, parlamendi või kohaliku elu juhtide valimine. Kuid et selline murrang ühiskonnas oleks võimalik, on vaja läbi mõelda, kas me pole oma spordisüsteemiga viimastel aastakümnetel läinud liialt tippspordi tulemuste tootmise teed.