Kuna nimetatud artikli autor seadis kahtluse alla Jeruusalemma kuulumise Iisraelile, otsustasin seda teemat pisut avada. On tõsi, et teatud poliitilised ringkonnad üritavad väita, nagu okupeeriks Iisrael Jeruusalemma ebaseaduslikult. ÜRO on avaldanud mitmeid resolutsioone sel teemal. Ka Euroopa Liit on korduvalt väljendanud, et ei tunnusta Jeruusalemma kuulumist Iisraelile. Sellega ei ole küll kunagi kõik liikmesriigid nõustunud.

Iisraeli riigi taastamine oli protsess, mille käivitas 19. sajandi teisel poolel rahvuslik ärkamine, mis väljendus juutide gruppide kaupa ajaloolisele kodumaale tagasipöördumises.