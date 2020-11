Elame müraajastul – informatsioonitulv, mis ümbritseb tänapäeva inimest tänu internetile ja nutiseadmetele, on mõõtmatu ja pidev. Kui lisame siia keskkonnamüra, mille keskel avatud kontoris või kodukontoris pere kõrvalt töötades pidevalt viibime, siis kuidas on üldse võimalik hoida tähelepanu ühel konkreetsel ülesandel ning segamatult keskenduda? Ja mis juhtub siis, kui me enam süveneda ei suuda?