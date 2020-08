Vägivallaohvritega töötava organisatsioonina teame, kui keeruline on juhtumeid kohtusse saada. Veel keerulisem on jõuda kohtuniku süüdimõistva otsuseni. Seega on antud juhtum erakorraline - kasulaste tõendatud pikaajaline piinamine.

Kahtlemata on aastate jooksul tehtu võigas. Eriti arvestades, et vägivallatseti puuetega laste kallal, kes olid juba oma vanemad kaotanud. Kõlab, nagu oleks tegemist stereotüüpse halva muinasjutuga, kus osalisteks omad lapsed ja vaesed kasulapsed. Selle loo puhul olid kasulapsed küll küünilisel kombel perekonna sissetuleku allikaks.

Minu jaoks oli väga tähtis teine pool sellest loost.