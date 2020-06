Rahvusooper on selgelt eestlaste rahvuslik au ja uhkus ning selles tekkinud skandaali ei taha uskuda mitte keegi. Ning kui uhkust ei taha kõigutada, on kõige lihtsam pöörduda kaebajate vastu. Antud juhul on nendeks tööandja ahistamise alla sattunud naised.

Miks on nii raske uskuda, et nad tõtt räägivad? Miks peaks üks grupp inimesi hakkama lihtsalt valetama?