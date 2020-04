Pidevalt muutuvas ja palju määramatust kandvas olukorras võib tekkida tunne, et võiks ju tõenduspõhiseid ravijuhendeid eirata. Kui vähegi on avaldatud mõni viide, et üks või teine vahend võiks COVID-19 ravis aidata, võib tunduda, miks ometi pole seda juba kasutusele võetud. Võib isegi näida, justkui oleks ravimite registreeritud näidustuseta ehk off-label-kasutamine arsti julguse märk ja parema tõenduse ootajad mingid nannipunnid.