Mõni aeg tagasi arutas Riigikogu rahandusminister Martin Helme umbusaldamist. Hääletusel usaldas teda 53 parlamendi liiget. Koalitsioonis on küll 56 inimest, kolm neist ei pidanud võimalikuks hääletusnuppu vajutada. Aga see on nende isiklik valik.