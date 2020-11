Siin on 3 koroona-olukorda, kus tuleviku ebavõrdsuse vähendamiseks tuleks kiiresti reageerida:

Sissetulekus kaotavad need, kes niigi kõige vähem teenivad ja haigeks jäävad need, kes ei saa lubada endale haigeks jääda. Valitsus ja viroloogid ütlevad, et hoidke distantsi, kandke kinnistes ruumides maski ja ärge minge haigena tööle. Kõik on tehtav, välja arvatud see viimane, mis on vaid osa ühiskonna liikmete privileeg.