POLIITKOLUMNIST | Moonika Helme: kes käib naispoliitikute nutunurgas?

Paistis, et valmistasin viisakale ja kenale noorele naisajakirjanikule esialgu pisukese pettumuse, kui ütlesin, et absoluutselt mitte - tõtt öeldes olen mina kogu aeg tundnud, et mul on naisena poliitikas pigem mõningaid eeliseid ja võimalusi, mida meestel ei ole. Tuleb lihtsalt osata neid ära kasutada. Ja et ma tunnen ennast absoluutselt võrdsena ja pole kordagi kogenud mingit halvustamist ega alavääristamist. Mulle pole keegi pakkunud intervjuu asemel tordiküpsetamist. Ega öelnud, et sina loll ole vait. (Jürgen Ligi siinkohal arvesse ei tule, sest universumi direktori seisukohalt on nagunii kõik lollid, pole vahet, kas naine või mees.)

Ei tulnudki nutulaulu

Sealt edasi arenes meie vestlus noore naisajakirjanikuga vägagi sõbralikult ja tundus, et tal oli päris huvitav kuulata naispoliitikut, kes ei kukugi ette lükatud #metoo kandikule ahastavalt kummuli ega hakka etteantud minoorses helistikus nutulaulu veeretama. Kurtma oma kurba saatust ning jutustama lugusid teemal, kuidas üks või teine mees ebaõiglaselt tema koha päikese all endale on haaranud, halvasti öelnud või seksistlikke märkusi teinud. Mida iganes keegi selle viimase all küll mõtleb - tundub, et mõningatel juhtudel on ka meeskolleegi poolt ukse avamine juba äärmiselt misogüünne ja naissugu alavääristav akt. Ja taevas hoidku, kui keegi veel su väljanägemist juhtub kiitma, see on tänapäeva progressiivses maailmas juba vaat et kuritegu!

Sain mõttekoda „Praxiselt" eelmise kuu lõpus korduvaid kutseid osaleda nende korraldatud konverentsil "Naised poliitikas". Tõenäoliselt said selle kutse kõik Riigikogu naisliikmed ja kindlasti veel nii mitmedki ühiskonnaelus aktiivsed naised. Kohale aga olid läinud vähesed. Arutasime ka oma fraktsiooni naistega, kas minna või mitte, aga leidsime teemaderingi vaadates, et selline avalik nutunurk oleks meile kui naistele ilmselgelt meie inimlikku mõõdet kitsendav, isegi alandav, lahterdades meid mingisse ohvriseisusesse ja poliitiliseks kvoodialuseks, kes muidu poliitilistes võimumängudes hakkama ei saa, kui endale eriõigusi, erikohtlemist ja eristaatust nõudes.

Ikka samad näod

Kui vaadata, kes neil võrdsete võimaluste nõudeüritustel käivad, siis ongi need enamasti ühed ja samad inimesed. Pluss miskid eelmised ja praegused volinikud, sekka ka soouuringute professoreid välismaalt. Ja muidugi Jevgeni Ossinovski, kes küll räägib vajadusest naisi eelistada, kuid oma erakonna juhi ameti lubas alfaisase kombel edasi kestma ikka meesliini mööda ega teinud kunagi ka ise katset see vabatahtlikult loovutada mõnele võimekale ja haritud naisterahvale!