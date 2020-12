Mis omakorda aga võis kaasa tuua kehtiva režiimi hukkamõistu ja isegi repressioonid. Mul on südamest kahju, et seesama inimene, kes ennast siiamaani tõenäoliselt kristliku sallivuse ja armastuse etaloniks peab, arvab nüüd sotsiaalmeedias, et mu abikaasa tuleks saata Merimetsa haiglasse tahtevastasele ehk sundravile. Nagu selsamal sügaval ja pimedal nõukogude ajal.