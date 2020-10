Aga kust siis ikkagi läheb see piir, mil sõna ühelt poolt on justkui vaba, aga teiselt poolt nõutakse sõna trellide taha panekut? Kus ühelt poolt kuulutatakse sõna solvanguks ja vihaks, teiselt poolt aga vaadatakse mööda täiesti ilmselgetest ähvardustest? Vahe tundub jooksvat üsna nähtavalt sealt, kelle suust see sõna parasjagu tuleb.

Kui räägib konservatiiv, siis uuritakse ja puuritakse sõna kullipilguga ning kui leitakse vähegi midagi, millest annab tuure üles tõmmata, siis seda ka tehakse.