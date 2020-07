Ta on 85-aastane ja veetnud viimased aastad vaheldumisi kord haiglas, kord hooldusasutuses, mille kohamaksumus ületab rohkem kui kolmekordselt tema pensioni. Jah, on ka lihtsamaid ja odavamaid asutusi, aga kui me saame seda endale lubada, siis tuleb lubada. Seda enam, et pärast paljusid vintsutusi oli isal just seal mugav ja elu läks lõpuks taas joonde.

Nii Eesti arstiabi- kui hoolekandesüsteem vajavad uuendamist. Sealjuures peab olema kõigil võimalus väärikalt vananeda. Ent miks on tarvis võimalust väärikalt surra?