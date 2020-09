Enamgi veel - mulle tundub erakordselt rõve, kui täiskasvanud inimesed ilma igasuguse häbita avalikult tunnistavad, et neid vaevab uudishimu selle kohta, kuidas naaber tehniliselt seksib. See peaks ju taunitav olema, või mis?

Kujutage ette - te vaatate hommikul naabrit ja lasete fantaasial lennata, et kuidas nad seal linade vahel partneriga möllasid... Ja siis veel korraldate sel teemal arutelusid, hakkate kujundama avalikku arvamust ning - kirsina tordile - plaanite rahvahääletust, et kuidagi näidata nendele valesti seksijatele koht kätte. Haige. No täiega.