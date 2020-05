Nüüd oleme koos kriisis. Uudiseid jälgides on üha tihemini tunne, et kindlustunde asemel tahaks haarata kahe käega peast ja küsida, mis ometi toimub? Valitsuse kriisijuhtimine kui Kivirähki naljajutt, igal päeval jälle uus peategelane ja uued naljad? Kuhu me õieti teel oleme, kas tõesti sinna, kust mõnekümne aasta eest üle kõige vabadusse ihkasime? Kas väljume kriisist EKRE süvariigi eest igaüks omal moel, oma mulli põgenedes või vaatamata valitsuse pingutustele siiski meie kõigi Eestina?

Jah, tunneli lõpus on valgus. Aga praegused juhid teevad kõik mis võimalik, et me väsiksime ega sinnapoole enam püüdlekski. Arvate, et viimase aja jaburdused on juhuslikud?