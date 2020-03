POLIITKOLUMNIST | Yoko Alender: kõigepealt tuleb koroona ees ületada hirm

Kahe kuu jooksul on maailmas juhtunud niimõndagi, kujunenud on olukord, mida võiks nimetada "perfektseks tormiks" . Kliimamuutustest tingitud metsapõlengud ühel pool maakera, üleujutused teisel, sõjad eskaleerumas, miljon pagulast Euroopa piiril, järsud põhiseaduse muudatused Venemaal , naftasõda, börsid vabalanguses, alanud majanduskriis ja muidugi koroonaviirus, mis neist ohtudest ehk ihule kõige lähedamal, kõige käegakatsutavam (sõna otseses mõttes).

Eestiski on tänaseks COVID19 viiruse tõttu kujunenud hädaolukord. Meie argielu on tuntavalt häiritud, koole suletakse, üritusi jäetakse ära. Isegi kui lähiringkonnas ei ole keegi haige, tunneme õigusega muret. Samas on õigus neil, kes ütlevad, et paanikaks ei ole põhjust, paanika ka kindlasti ei aita. Mis aitab?

Sellises olukorras on vaja otsustajatelt selgeid, üheseid ja adekvaatseid sõnumeid. Olulisim roll on siiski spetsialistidel ja ametnikel, kes saavad anda vajalike käitumisjuhiseid nii poliitikutele kui ühiskonnaliikmetele laiemalt. Neid juhiseid tuleb meil kõigil enda ja teineteise huvides tõsiselt võtta.

Vaadake kliimat

Perfektne torm, viitab aga sellele, et korraga toimivad mitmed halvad tuuled. Selleks, et mõista sõdade põhjuseid, tuleb omada häid ja põhjalike teadmisi ajaloost, majandusest ja poliitikast. Üsna kindlalt võib väita, et muutuva kliima tingimustes oht nii looduskatastroofideks kui ühiskondlikeks pingeteks pigem suureneb ja jõuab ilmselt ka üha füüsilisemalt siia maakera muidu üsna turvalisesse nurka. Kliimamuutustest tingituna suurenevad konfliktid, majandus ja ühiskonnad on surve all.

Esialgu on enamuse eesti inimeste jaoks tegemist vaid hüpoteetiliste ohtudega, võimalike tulevaste kannatustega, reaalset füüsilist kahju on kannatanud vähesed. Siiski on põhjust küsida, kuidas sellises olukorras käituda, kui tundub, et kõik muutub peadpööritava kiirusega. Kuidas kohaneda selliste olukordade ja ohtudega inimesena, vaimsel tasandil, kuidas säilitada kaine mõtlemine, tasakaalukus ja võime tõhusalt tegutseda? Kuidas teha vahet ärevusel, mis on tavapärane ja meile eluliselt vajalik seisund ja hirmul, mis pärsib ja paralüseerib?