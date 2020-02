Point on selles, et pole olemas Eesti metsa, vaid on loodus, mis kaardil juppideks lõigatud. Kaasaegset ühiskonda ei saa ära joonida ning meieks ja nendeks lõikuda.

Üks viimastest „Pealtnägija" saatelõikudest keskendus naiste diskrimineerimisele konkurentsi ja tööturu võtmes, jättes kõrvale olulise tahu, mida päris eestlased ise märgata ei pruugi. Kasutan väljendit „päris eestlane" küll sarkastiliselt, kuid seda etnilise eestlase ainuõigsust kasutatakse rahvusriigis alati alateadlikult.

Kõik saatelõigus välja toodud naised kuuluvad Eesti võimuladvikusse, nad kõik on „omad": Simson, Kallas ja teised heledajuukselised.

Priviligeeritute probleemid