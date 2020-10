Viimasel kümnendil on valitsus ja riigikogu käitunud keskkonna suhtes vastutustundetult. Metsade kadumine ei ole meie riigi huvides. Praegugi ei suuda valitsus puidutöösturitele öelda, et meil on vaja raiemahtusid langetada. Metsanduse arengukava ei suudeta vastu võtta, kuna sektori lobi takistab mõistuse häält.