Mis teeb ühiskonda kahtlustavaks on niivõrd olulise teemaga kiirustamine ja ähmane kommunikatsioon eelnõu ümber. Samuti ka võimalik uuendatud Riigikontrolli ametnike politiseeritus, kes ei tee ilmselt omi otsuseid hääletades. Muidugi ka tõik, et reformiseadust nõuab pelgalt koalitsioon, kuigi meil on veel terve rida väärikaid erakondi opositsioonis.

Valitsuskoalitsioonilt oleks palju oodata partnerlust opositsiooniga. Küll aga respekti oma aga ka teiste erakondade valijaskonna ees, kellele tuuakse otsituna näivad põhjused, miks riigile kiirkorras remonti tehakse.