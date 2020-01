Politoloog Tartu võimukriisist: ju sobib "uuenenud" Keskerakond oravatele vähem kui eelmine

Üks üldisem loogika valitsuskoalitsioonide moodustamisel ja vahetamisel on, et iga koalitsioon vajab üksteisest arusaamist ja n-ö hästi toimivat suhet. Näiteks see, miks viimati valitud riigikogust saime just praeguse valitsuskoalitsiooni, põhineb ka osalt sellel, kes kellega kui hästi läbi saab.

See ei ole ainus põhjus, ent üks tahk alati, mistõttu reformierakondlasest linnapea Urmas Klaasi selgitus, et varem toimis koostöö Keskerakonnaga ja enam ei toimi, on üks põhjustest kindlasti. Toimis ta ju siis, kui Keskerakond toimis veel ühtsena, kui aga kuid järjest on erakond lõhenenud, siis see hakkas pärssima ka koalitsiooni tööd. See on arusaadav.

Teiselt poolt on küsimus ajastuses. Näis ju, et Keskerakond on just oma piirkonna siseprobleemi lahendamas, uus aselinnapea ka olemas. Sellest vaatest tekib küll küsimus, miks just nüüd koalitsioon laguneb

. Ega täpselt tea, ent võib spekuleerida, et Reformierakonnale sobib "uuenenud" või "muutunud" Keskerakond vähem kui see, mis ta siin piirkonnas varem oli. Võib oletada, et koalitsiooni lagunemine Tartus peaks aitama hoida riigi tasandi koalitsiooni paigas ja vastupidi. See et riigi tasandil Keskerakonna ja Reformierakonna suhted pole koostöised, võis (mitte just otseselt ajendada, aga) soodustada ka koalitsioonimuutust Tartus.