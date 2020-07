"Ma arvan, et Trzaskowski LGBT-meelsus kujunes lõppkokkuvõttes põhjuseks, miks ta Dudale alla jäi," kõneleb politoloog. "LGBT-st sai nendel valimistel põhiline teema. Ühel miitingul karjus Duda oma poolehoidjatele, et homoseksuaalid pole inimesed, vaid homoideoloogia poolehoidjad ning et homoideoloogiat sunnitakse ka kõigile teistele peale. Asi läks täiesti absurdseks, sest lisaks homodele mängis Duda ka eutanaasia-teemaga ja riigitelevisioonis räägiti, et Lääne-Euroopas on mindud juba nii kaugele, et lääne pensionärid on sunnitud Poolasse põgenema, kuna muidu läheksid nad eutanaasia alla.

Poola riigitelevisioon töötab sarnasel põhimõttel, nagu Fox Ameerikas. Fox teab, et neil on vaja haarata teatud ühiskonna gruppe ning nendele nad keskenduvad. Poola riigitelevisioon tegeleb samamoodi ainult PiS-i eeldatava elektoraadi agiteerimisega. Haritud inimene pole võimeline seda vaatama. Ma vaatasin nädala eest riigitelevisioon ning see kõik on niivõrd madal ja labane, et seda on võimatu vaadata."