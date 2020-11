Poola politoloog Zygmunt Dzieciolowski selgitab protestide põhjust ja ütleb, et isegi Konstitutsioonikohtu otsuse tühistamine ei rahuldaks meeleavalduste liidreid.

-Mis siis juhtus?

Kui Konstitutsioonikohus otsuse 22. oktoobril vastu võttis, siis puhkesid koheselt meeleavaldused. Varssavis kogunesid meeleavaldajad presidendilossi ja parlamendi juurde, samuti kogunesid piketeerijad Kaczynski kodu ja PiS-i peakorteri juurde. Kuna kõik teavad, et selle taga oli katolik kirik, siis algasid ka katoliku kiriku-vastased meeleavaldused. Poola katoliku kirik on üldse Euroopa kõige äärmuslikum, seal on 60-70-aastased taatidest piiskopid, kes tegelevad viimastel aastatel vaid erinevate seksuaalsust puudutavate probleemidega.

-Mida see tähendab?

Katolik kirik on Poolas kõige olulisem LGBT-vastase võitluse bastion.