Poola praegused võimukandjad on muutnud ühiskonna lõhestamise, mida meil harrastab EKRE, riiklikuks poliitikaks, räägib politoloog Zygmunt Dzieciolowski.

Poolas peeti 12. juulil presidendivalimiste teine voor, milles olid vastamisi senine president Andrzej Duda ja Varssavi linnapea Rafał Trzaskowski. Mis viis Andrzej Duda tagasivalimiseni?

Poola tegelik valitseja Jarosław Kaczyński käskis korraldada Dudale riigitelevisioonis valimiskampaania, mille kõrval kahvatuks ka Vene riigitelevisioon. See oli väga räpane. Riigitelevisioon kallas Trzaskowski piltlikult öeldes fekaalidega üle: teda süüdistati Poola sakslastele mahamüümises ja tema abilised tembeldati homoseksuaalideks.

Poola riigimeedia põhjal tekkiski vaatajal mulje, et Trzaskowski on saboteerija, kelle ainuke eesmärk on midagi purustada või ära rikkuda. Riigitelevisioonis hakati rääkima, et kui Trzaskowskist saab president, siis hakkavad homod poola lapsi lapsendama ja nendest homosid kasvatama. Täielik jaburus!