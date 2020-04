Priit Hõbemägi maaeluministrist: kas see mees magas, kui Eesti vabariik taastati?

EKRE maaeluminister Arvo Aller tahaks saata õpilased maale sügisestele põllutöödele "appi":

Intervjuus Toomas Sildamile ütles ta: "...arvan, et õpetajad on mõistlikud ja vastutulelikud, kõike annab kokku leppida. See ei ole üldse midagi üle jõu käivat. Mitte, et nad ei peaks nüüd koolis käima, aga... mingid lahendused tuleb septembriks leida".

Viimati saatis õpilasi maatöödele Nõukogude okupatsioon, et putitada lagunevat riiklikku põllumajandust. Eesti vabariigis tekivad aga mõned probleemid: õpilased õpivad koolides, mille õppetööd korraldab kohalik omavalitsus, mitte vabariigi valitsus.

Valitsus ei saa "mõistlike õpetajatega" omavahel mitte midagi kokku leppida. Maal ei ole mitte riiklikud põllumajandusetevõtted, vaid põllumajandusega tegelevad eraetevõtted. Kuidas valitsus "saadab" näiteks Soome kapitalile kuuluvasse ettevõttesse Tallinna kooliõpilasi "tööle"? Millisel õiguslikul alusel?