EL-i abi puhul räägitakse abimäärast 85% või rohkem, kuid „unustatakse” öelda, et paljud kulud pole abikõlblikud ja neid korrektselt arvesse võttes on Eesti riigi osa mitu korda suurem kui 15%. Pealegi puudub rahastusmehhanismis seni võimalus abimäära projekti lõpuni „lukustada”. Kuna Rail Balticu ehitust rahastatakse etappide kaupa, siis on teadmata, kas projekti edenedes järgmisteks töödeks rahaeraldis tuleb või mitte.