Priit Talv: ära jaga teiste surma!

Keegi meist ei ela igavesti ja surm kui elu loomulik lõpp tuleb aeg-ajalt iga inimese ellu. Õnneks juhtub seda harva ja ebaloomuliku surmaga puutuvad inimesed kokku veelgi harvem. Ajalehtede või televisiooni kaudu kogetakse surma samuti üsna vähe, sest aastakümneid on ajakirjanduses olnud vaikiv kokkulepe, et enesetappe ja vägivaldset surma ei kajastata. See vaikiv kokkulepe on toiminud. Viimastel aastatel on meedias ebaloomulikust surmast sagedamini räägitud peaasjalikult terrorirünnakute ja koolitulistamiste tõttu.

Sama ei saa öelda sotsiaalmeedia ja muu uusmeedia kohta.

Mis on Twitteri surmahääletus? Mõrvad ja enesetapud otse-eetris. Surnud suunamudijad. Loe, milline valdavalt kontrollimatu maailm vaatab vastu sotsiaalmeedia „metsikust läänest”.