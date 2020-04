Muutustega kohanemine on keeruline. Meie sisemine tung on säilitada senist olukorda. Ehk on see tingitud julgustavast tundest, et suudame kontrollida meist sõltumatut? Arusaamisest, et suudame üsna täpselt ennustada homme, järgmisel kuul või koguni aastal toimuvat? Status quo tekitab illusiooni kindlusest, kuid eriolukord raputab. Suhteline stabiilsus asendub teadmatusega. Praegu on suurepärane aeg vaadata endasse, astuda välja egotsentrilisest mullist ja mõelda inimestele enda ümber.

Kerge on langeda mõttemustri lõksu, et ühiskonna toimimine on STOP-nuputa masinavärk.