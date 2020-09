Tegevuslube taotletakse korraga nii virtuaalvääringu raha vastu vahetamiseks kui rahakotiteenuse pakkumiseks. Tänaseks on kogu tegevuslubade arv jõudnud hinnanguliselt 3000ni. See teeb Eestist vaieldamatu turuliidri kogu maailmas. Mitte ühegi teise riigi õigussüsteemis ei tegutse nii palju virtuaalvääringutega kauplejaid.

RAB hinnangul on enamiku tegevusloa taotlejate juhtorgani liikmed või tegelikud kasusaajad välisriigi kodanikud. Eestis neil sisulist tegevust ei ole. Teisisõnu, nende majandustegevus on küll siin registreeritud, kuid operatsioonid ning ettevõtte sisuline juhtimine toimub teistes riikides. See teeb järelevalve teostamise keeruliseks, kui mitte võimatuks.

Tänavu 10. märtsil võttis Eesti osaliselt üle rahapesu tõkestamise 5. direktiivi. Sellega laiendati virtuaalvääringutega tehingute tegijatele kõiki finantseerimisasutuste nõudeid. Õigusruum peab kohanema uue reaalsusega kiiresti. Muidu avastame ennast olukorras, kus oleme ise aidanud kurjategijatele tegutseda nende jaoks palju mugavamas ja alternatiivses süsteemis.