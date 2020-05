Isegi, kui tänavu kulutatakse teede korrashoiule tõesti lõppkokkuvõttes pisut rohkem kui viis aastat tagasi - linnaeelarve on samal perioodil ikkagi kasvanud sadu miljoneid. Lõppjäreldus jääb samaks - teedele panustatakse linnaeelarvest suhtarvuna kindlasti vähem kui viis aastat tagasi. See on tõesti poliitiliste valikute küsimus.